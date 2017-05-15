Лечебная диета «Стол №5»: режим питания и рецепты блюд

«Стол №5» — специальная лечебная диета, разработанная в 20—30-х годах ХХ века основоположником отечественной диетологии Мануилом Певзнером. Считается одной из лучших диет для людей, страдающих от заболеваний печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря. В статье разберем основные принципы рациона диеты №5 и рассмотрим примерное меню данной диеты.

Общими принципами лечебных диет, в том числе и диеты номер 5, являются: баланс основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), дробный режим питания, уменьшение количества поваренной соли и тугоплавких жиров, обильное потребление жидкости и щадящие способы приготовления пищи — отваривание, варка на пару, запекание. То есть знакомые всем нам принципы правильного питания.

«Стол №5»: режим питания и суточный рацион.

Один из важнейших принципов этой диеты — дробность питания. «Лучшим средством, противодействующим застою желчи, является частый прием пищи… каждые 3—4 часа», — писал М. И. Певзнер. Что касается энергетической ценности, то «Стол №5» — это полноценная диета (2500—2900 ккал в сутки) с оптимальным содержанием белков, жиров и углеводов, исключением продуктов, богатых пуринами, азотистыми экстрактивными веществами и холестерином, щавелевой кислотой, эфирными маслами, продуктов окисления жира, образующихся в процессе жарения.

Рацион обогащен липотропными веществами (нежирное мясо и рыба, яичный белок, нежирный творог), пектинами (например, яблоки), а также содержит значительное количество клетчатки и жидкости.

Количество белков в рационе должно соответствовать физиологической норме: 1 г на 1 кг идеальной массы тела, из них 50—55% должны составлять белки животного происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты).

Рекомендуемое количество жиров — 70—80 г. Жиры животного происхождения должны составлять 2/3, растительного — 1/3 от общего количества. Из животных жиров лучше всего использовать сливочное масло — оно хорошо усваивается и содержит витамины А, К, арахидоновую кислоту. А вот количество тугоплавких жиров (бараний, свиной, говяжий) необходимо ограничить: они трудно усваиваются, содержат много холестерина и насыщенных жирных кислот, могут способствовать образованию холестериновых камней и развитию жировой дистрофии печени.







Что касается количества углеводов в диете для больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей, то оно неоднократно пересматривалось. Изначально диета «Стол 5» содержала 300—350 г углеводов, из них 60—70 г простых. Позже количество углеводов было уменьшено за счет простых (всего 300—330 г, простые — 30—40 г).

В настоящее время столы Певзнера не используют в лечебных учреждениях: по приказу №330 с 2003 года в России вместо номерной введена безномерная система лечебных столов в стационарах — она включает 6 вариантов стандартных диет

«Стол №5»: что можно и что нельзя.

В лечебное питание входят запеченные, отварные (в том числе и на пару) и тушеные блюда. Для того чтобы составить правильное меню для диеты «Стол номер 5», нужно знать, какие продукты можно и нельзя есть.

Продукты, которые МОЖНО

употреблять при диете.

Напитки:

Слабый чай с лимоном, полусладкий или с заменителем сахара (ксилитом), молоком; отвар шиповника; фруктово-ягодные соки без сахара, протертые компоты из свежих и сухих фруктов; желе; муссы на заменителе сахара (ксилите) или полусладкие на сахаре.

Супы:

Вегетарианские — на воде или овощном бульоне, протертые с картофелем, кабачками, тыквой, морковью, манной, овсяной или гречневой крупой, рисом, вермишелью. Разрешается добавить 5 г сливочного масла или 10 г сметаны. Фруктовые супы; молочные супы с макаронными изделиями; борщ (без бульона); щи вегетарианские; свекольник; гороховый суп. Внимание! Никакой пассеровки! Муку и овощи для заправки не поджаривают, а подсушивают.

Мясо/рыба/морепродукты:

Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина, индейка (вся птица без кожи). Только в отварном или паровом виде, протертое или рубленое (котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском); голубцы, молочные сосиски (очень ограниченно); нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец), свежие устрицы; креветки, кальмары, мидии — ограниченно; слабосоленая семга, лосось – ограниченно по содержанию жиров и в качестве закуски, а не основного блюда; пельмени с телятиной или курицей (тесто, нежирное мясо, вода соль) — очень ограниченно по содержанию жиров и обязательно(!) — не жареные.

Каши:

Протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком; различные изделия из круп – суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели, творога; плов с сухофруктами; мюсли (без запрещенных в диете добавок), овсяные хлопья (без добавок).

Хлеб:

Отрубной; ржаной; пшеничный из муки 1-го и 2-го сортов подсушенный или вчерашней выпечки, сухари; несладкое сухое печенье, галетное печенье; выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками; сухой бисквит.

Кисломолочные/молочные продукты:

Сметана и сыр (не слишком острые и в очень ограниченном количестве); не более 2% жирности кефир, йогурт и полужирный или нежирный творог, молоко – 200 г. Можно также и творожные блюда, суфле и запеканки, вареники ленивые и ватрушки, простокваша, пудинги.

Овощи:

Крахмалистые овощи, отварные и запеченные в протертом виде: картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, зеленый горошек, пекинская капуста; салаты (ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу салаты) в ограниченном количестве; болгарский перец, морская капуста, огурцы, помидоры (в очень ограниченном количестве, при обострении – желательно исключить).







Фрукты:

Спелые, мягкие и некислые яблоки (протертые сырые или запеченные); 1 банан в день, протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях; чернослив, 2 небольших куска арбуза.

Яйца:

В виде белковых омлетов – до двух белков в сутки, желтков не более ½ в блюдах;

Жиры:

Сливочное масло (до 30 г); рафинированные растительные масла (до 10–15 г), добавляемые в блюда.

Соусы и приправы:

Овощные неострые соусы, молочные соусы и сметанные; фруктовые подливки. Соль на диете номер 5 ограничена – не более 10 грамм в день (!); соевый соус.

Сладкое:

В очень ограниченном количестве зефир; мармелад и конфеты без какао и шоколада; варенье (некислое и не очень сладкое и лучше растворять в легком чае или горячей воде), пастила, мёд; сахар в небольших количествах.

Продукты питания, которые НЕЛЬЗЯ употреблять при диете.

Напитки:

Кофе, какао; газированные и холодные напитки, виноградный сок, Алкогольные напитки (категорически запрещены все, включая слабоалкогольные).

Супы:

Бульоны, сваренные на мясе, рыбе и грибах, а также бульоны на основе бобовых, щавеля или шпината; окрошка в любом виде.

Каши:

Исключаются бобовые; перловая, ячневая, кукурузная крупы, ограничивается пшено.

Макаронные изделия:

Жирные пасты; паста с запрещенными в диете ингредиентами, а также с острым, сливочным или томатным соусами.

Мясо/рыба/морепродукты:

Почки, печень, язык, все колбасные изделия, копченые изделия, а также мясные консервы; кулинарные жиры, наряду с говяжьим и бараньим полностью исключаются; рыбные консервы, соленая и копченая рыба, жирные сорта рыбы (семга, форель, сазан, угорь, осетрина, севрюга, белуга, сом и пр.), икра зернистая (красная, черная), суши.

Хлеб:

Все изделия из слоеного и сдобного теста; пончики жареные; свежий хлеб; блины; жареные пирожки.

Кисломолочные/молочные продукты:

Нельзя употреблять сыры соленых сортов; жирные молочные продукты; сливки, молоко 6%, ряженка, жирный творог.

Овощи и фрукты:

Грибы, кукуруза, щавель, шпинат и ревень, редька, редис, репа, баклажаны, чеснок, лук, спаржа, перец сладкий в приготовленном виде; лук зеленый, маринованные овощи, консервированные продукты, включая консервированный горошек; салаты и травы горькие, кислые, пряные (петрушка, укроп, шпинат, цикорий, руккола, фризе и пр.) – нельзя в качестве основного компонента или основного блюда. Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие фрукты (например, инжир и малина), а также клюква, брусника, виноград, финики, киви, апельсины, мандарины, груша, хурма, дыня, тыквенные семечки и пр.













Яйца:

Яйца вкрутую, жареные, блюда из цельных яиц.

Жиры:

Свиное, говяжье, баранье сало, кулинарные жиры.

Соусы и приправы:

Майонез; кетчуп; горчица, хрен, перец; уксус; аджика; любые пряности.

Сладкое:

Шоколад и кремовые изделия, мороженое; халва; любые жирные десерты и кондитерские изделия с кремом.

«Стол №5»: примерное меню

Исходя из основных принципов лечебной диеты, а также из списка разрешенных и запрещенных продуктов, меню диетического стола номер 5 может быть примерно таким:

Завтрак: белковый омлет из двух яиц, пара сухарей или галетного печенья, немного сливочного масла и чай с лимоном.

Второй завтрак: ленивые вареники.

Обед: вегетарианские щи, куриные котлеты на пару, компот из сухофруктов.

Полдник: яблоки.

Ужин: отварной хек с картофельным пюре и овощным салатом.

Перед сном: кефир или нежирный творог.

Заключение

В заключении скажу, что данная диета прекрасно подойдёт всем людям, которые хотят вести здоровый образ жизни и питаться в соответствии со здоровым рационом.